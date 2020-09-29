上海市發展和改革委員會29日傳出《上海市關於進一步加強塑膠污染治理的實施方案》將在近日印發。新浪財經引述《方案》目標，預料將在2020年底率先在餐飲、賓館、酒店、郵政快遞等重點領域禁止和限制部分塑膠製品的生產、銷售和使用，並預計2021年全市一次性塑膠製品消費量明顯減少，替代產品有效推廣，直到2022年全面實現塑膠廢棄物零填埋。

大陸隨著電商、快遞、外賣等新興業態的快速發展，塑膠製品特別是一次性塑膠用品消耗量持續上升。2019年大陸產生的廢塑膠約6300萬噸，約占世界1／5是全球塑膠消費第一大國。

而上海作為特大型城市，人口規模大，塑膠使用量大。《方案》也將按照「禁限一批、替代一批、規範一批」的總體思路，著重強調塑膠製品的源頭減量、循環使用、再生利用和環保處置，從生產、流通、使用、回收、處置的全過程和各環節提出分階段目標和系統性治理要求及措施。

(旺報 )