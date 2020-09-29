全聯推出中秋節限定的日式烤麻薯，受到消費者喜愛。（圖擷自「我愛全聯-好物老實説」）

今年中秋你只吃月餅、柚子和烤肉？想來點不一樣的，在家自烤日式麻薯或許是個好主意。有網友在「我愛全聯-好物老實説」分享，買到中秋節限定的日式烤麻薯，只要烤個6分鐘，就能吃到熱呼呼的日式點心，她曬出得意的成品照，馬上引來其他網友狂推。

原PO提到，這款日式烤麻薯是全聯中秋節限定販售，錯過又要等一年。她分享作法超簡單，只要放進烤箱160度烤6分鐘，就可輕鬆完成。她還透露，再淋上花生粉或是鷹牌煉奶，那可是烤麻糬的完美絕配！

有網友看到po文也分享說，烤麻糬有附花生粉和日式醬油、糖漿，可依個人喜好選擇搭配，煉乳則需另購。還有人想試做，但沒有烤箱也能買嗎？底下網友不吝獻計，「鋪烘培紙放平底鍋開中小火乾煎，不用烤箱也ok的」。

還有網友看到流口水，紛紛回應說，「看起來不錯餒！」、「好想買來吃!!!我最愛吃的麻糬」、「還不買爆，我等一下就去掃……」、「這個真得超好吃，兩種口味都超棒」、「手刀買下！」、「這個好吃，很推」、「去年買來烤過，評價很高！」、「瓜張，烤一波」

(中時新聞網)