台灣陸軍軍官學校校友總會今天上午舉行在台復校70周年慶祝大會，參與校友估計至少超過30顆星星，可謂是星光閃耀。不過許多校友都擔憂在民進黨政府執政後，許多黃埔子弟很有可能變成天然獨，會忘記黃埔建校目的就是在追求國家統一！

陸軍官校校友會今天上午在三軍官兵俱樂部舉辦「陸軍官校在台復校70 週年慶祝大會」，會中除了中央軍事院校校友總會總會長季麟連上將與會外，102歲、人稱「許老爹」陸軍退役二級上將許歷農則頒書面致詞。

港媒《中評網》報導，許曆農在書面致詞表示，「黃埔建軍目的在追求國家統一，迄今未完成，但最後統一的目標絕不放棄」。目前兼任國民黨黃國樑黨部主委的陸軍官校校友總會總會長羅際琴則強調，由於蔡政府為防疫關起軍校大門不讓校友等參與，他們「很擔心數年之後，在台培養的黃埔子弟也都變成天然獨」。

羅際琴在舉行校友會前夕，語重心長表示，陸軍軍官學校自民國13年黃埔建校以來，多少同志以鮮血與生命，完成東征、北代與抗日戰爭，並在對共軍的鬥爭中，保住了金馬外島，穩定了台海情勢，使中華民國在風雨飄搖中成長、茁壯，奠定了「台灣奇蹟」的基礎，使士農工商、百行百業，都能各安其位、蓬勃發展。

(中時新聞網)