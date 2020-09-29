作家白先勇的長篇小說《孽子》，描述同志故事，被法國《世界報》選為近80年來全球百大最佳小說之一，如今舞台劇版本，在睽違6年後，日前於高雄衛武營重演，白先勇表示，「我覺得同志的命運是上天賦予的，既然是上天給的，就應該要珍惜上天賜給我們的禮物，我們走不同的路，也會到達嚮往中的樂園。」

回憶40年前寫作《孽子》，全世界普遍保守的社會狀態，歷經時代變遷，現在世界各地、包括台灣，同婚也已經合法，書中提到的青春鳥群黑暗王國，也邁向光明，白先勇表示，「就像是小說裡的主角，最終找到伊甸園，這部小說也有了新意義。」

《孽子》有電影版、英語舞台劇版、台劇版和中文舞台劇版，本次在舞台劇中飾演阿鳳一角的演員張逸軍表示，這次將和另一位飾演龍子的演員周孝安在高空懸吊跳舞，詮釋龍鳳戀。張逸軍表示，「運用肢體舞蹈詮釋龍鳳戀，其實很困難，因為要慢慢的把另外一個生命灌注到自己的舞蹈當中。」

《孽子》將於10月3日至4日，在台中國家歌劇院大劇院、10月16日至18日，在國家戲劇院登場。

(中時 )