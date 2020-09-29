農曆七月明明已過了，有一名騎士在車陣中，驚見公車門縫緩緩伸出一隻鬼手，另他嚇得緊急煞車，畫面由行車紀錄器拍下，短短11秒的影片，已被瘋傳之外，也激起大家的討論，讓人直呼「真的會嚇死」。
一名網友在臉書《靈異公社》上傳一段行車紀錄器拍下的影片，只見一台機車行駛於車陣中，緩慢向前駛，騎過公車後門旁時，突然一隻慘白的手緩緩地伸出來，讓他嚇得趕緊急煞，深怕是「好兄弟」現身與他打招呼，不過仔細端看後，便發現是公車上的乘客，疑似是手機掉落門外，試圖將手伸出門縫撿拾。
而此畫面讓許多網友驚呼「嚇死人」、「看到應該先尿了」、「我會直接嚇死摔車…」、「停下來，跟他十指緊握」、「如果是我應該會飆髒話，實在太嚇人了」、「跟他擊掌」、「踩下去」、「這手白得不可思議」、「突然很想吿軌」。
但不少網友看完也覺得很相當危險，並認為「這不小心就會撞斷手欸」，也有網友質疑，為何公車的門能夠使人的手伸出，對此有專業網友解釋道，「其實公車門並非完全密封，最下面是毛刷」，因此有相對的空隙。
(中時新聞網)
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