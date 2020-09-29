廣福宮老大媽18日回鑾日再改搭傳統的8人大轎，轎身重量約100多斤。（周麗蘭攝）

每逢閏年遶境的西螺廣福宮老大媽，10月6日到18日將再度遶境，因應疫情縮減遶境人力，兩隊變成一隊，廟方訂做兩頂如白沙屯媽祖一樣的小轎，抬轎人力縮減一半，行動也更快速。

西螺廣福宮老大媽將遶境西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、林內鄉、莿桐鄉、斗六市、虎尾鎮、土庫鎮等8鄉鎮市，路途長達600公里。

日前廟方擲茭請示老大媽遶境日子，決定於國曆10月6日到18日共13天遶境，新冠肺炎疫情衝下，縮減人力出巡，往年是兩隊分頭遶，今年兩頂轎子一起走，遇大村莊時再分開遶。

董事長廖忠杉表示，今年約出動陣頭500人，特地到彰化員林訂製兩頂類似白沙屯媽祖坐的超跑小轎，重量只有70斤重，可以快速移動，人力也只需4人抬，18日回鑾日再改搭傳統的8人大轎，轎身重量約100多斤。

廟方表示，10月18日晚上七點入廟安座，邀請知名布袋戲大師廖文和演出「大勇俠」，以詔安布袋戲酬謝神明，同時象徵以專業布袋戲發揚傳統文化。

建廟367年的西螺廣福宮，遶境源於年前西螺地區53庄久無下雨，農作物生展不順，民不聊生，地方仕紳建議「老大媽」遶境消災，後來降下甘霖，由於那一年是農曆閏年，此後每逢閏年老大媽就出巡遶境，安撫民心，信徒都相當期待，今年農曆閏四月再次出巡遶境，民明年後將每年都出巡。

(中時 )