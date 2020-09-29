員榮醫院固定派團到蒙古義診，今年受到新冠肺炎疫情影響行程取消，改由視訊方式進行。(員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真)

員榮醫院前後到訪蒙古3次，義診人數超過6百人，也與當地17家醫療院所簽訂合作備忘錄。(員榮醫院提供／吳建輝彰化傳真)

5G時代來臨，不僅縮短人們彼此距離，更帶動各項產業創新應用服務，全國第一家將5G智慧眼鏡引進醫療的彰化員榮醫療體系，讓居家護理師配戴智慧眼睛，醫生就能在院內視訊遠距看診，而這項服務也拓展到了2800公里外的蒙古，員榮醫院院長張克士表示，受疫情影響每年到蒙古義診受阻，因此改由視訊方式看診，讓員榮醫療無遠佛界。

員榮醫院固定派團到蒙古義診，今年受到新冠肺炎疫情影響，院方考量人員安全，忍痛取消義診行程，但醫師們放不下遠在蒙古的患者，建議改用智慧眼鏡遠距看診，由當地醫師協助配戴眼鏡，並由員榮專科醫師協助看診，讓台灣的愛心與醫術，透過網路傳遞到全世界。

員榮醫療體系總院長張克士說，台蒙醫療交流已經進行5年了，今年因疫情關係，蒙古醫生無法來台學習，員榮的醫生也無法過去義診，剛好這次利用5G智慧眼鏡的協助，開創全新的醫療援助方式，未來也可以效仿這種模式，到更多城市服務。

張克士說，員榮醫院前後到訪蒙古3次，義診人數超過6百人，也與當地17家醫療院所簽訂合作備忘錄，服務153為蒙古病患，代訓43位的蒙古醫師，還免費協助2名較嚴重的病患，到台治療，也希望能透過這樣的民間交流，讓世界看見台灣。

(中時 )