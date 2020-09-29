進口白肉雞近三年進口量約21萬公噸，2018年雞肉消費量首次超過豬肉，農委會也在中秋節前夕推廣優質國產雞肉，表示國人雞肉食用量大，但是國產雞肉卻未強制標示產地，希望衛福部能效仿散裝豬肉食品為散裝雞肉食品強制標示產地，以增加國產雞競爭力。

根據農委會統計，國產雞肉一年產量約3.5億隻，白肉雞2.4億隻，有色雞（烏骨雞、土雞等）為1.1億隻，2018年國內雞肉消費量首次超過豬肉，平均每位國人一年雞肉消耗量約37公斤，超過豬肉的36公斤。然而進口白肉雞一公斤平均價為30元，國產白肉雞一公斤卻高達60元，業者在成本考量下雞肉進口量居高不下，市佔高峰曾達到6成。

農委會表示，明年含有萊克多巴胺的美豬即將進口台灣，豬肉散裝食品未來將強制標示產地，然而多年來國產雞肉卻未強制標示產地，希望衛福部能同步推動雞肉產地標示，但衛福部坦言由於稽查人力及相關資源不足，加上標示尚未規範到加工及調理等非散裝食品，因此在推動上有困難。

農委會指出，原CAS規定國產雞肉冷凍保存期限為屠宰後的半年，但進口雞肉冷凍時間卻可達2年，因此衛福部在2018年已改成依食品安全指引，保存期限應依據業者自己冷凍設備與環境條件來自訂。

另外根據實驗結果，國產雞肉在零下15度冷凍冷凍下風味可保存1年半，相關實驗中央畜產會還在進行，基本上要達到2年不是問題，至少可以做到國產和進口冷凍雞的有效期達到一致，以利公平的競爭。

農委會副主委黃金城表示，許多雞農多年來要求進口白肉雞必須標上屠宰日期，然而進口雞肉不是單批而是集中運輸，有些批次的屠宰日期整整差了2周，坦言要標示屠宰日期十分困難。

(中時 )