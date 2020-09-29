為了積極鏈結資金市場與科技市場，2020年「臺灣創新技術博覽會」首度邀請中小企業信用保證基金董事長李耀魁與重要金融行庫董總等共16位到場參與盛會，並參觀經濟部、科技部、國防部、教育部、衛生福利部、勞動部、行政院農業委員會、國家發展委員會、環保署、中央研究院等10個部會的重要研發成果。

現場出席的信保基金與金融行庫董座等16位貴賓參觀展覽時，對臺灣科技產業研發能量與商品化程度給予高度肯定，頻頻對參觀的企業或機構「按讚」。其中，更對於臺灣創新技術博覽會的創新領航館，以「新保健」、「超自動」、「全物聯」、「跨虛實」四大主題，輔以「國防產業生態系」、「防災解決方案生態系」、「未來移動主題專區」、「科技防疫主題專區」四大生態情境區等展示安排，印象深刻，也希望能藉由「臺灣創新技術博覽會」大平台，鏈結國內科技產業，合力推升臺灣經濟發展。

為協助政府持續推動科技市場與資金市場鏈結，在經濟部支持下，2019年工研院即攜手臺灣中小企業銀行、中小企業信用保證基金等「鐵三角」，以技術專利、融資資金、信用擔保三大方向，為中小企業與創業者提供保證及融資機制，解決資金問題。並以智慧財產評價搭配信用保證機制，成功協助「亞拓醫療器材」、「博信生物科技」以及「瓏驊科技」獲取銀行優惠利息融資，開我國首創。後續更有超過115家中小企業與新創團隊主動洽詢，並引起臺灣各金融機構的迴響。

(工商 )