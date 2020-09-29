獨居老翁陳屍家中 四肢僵硬倒地 13:592020/09/29 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹圍1名80歲莊姓男子29日倒臥家中，鄰居察覺莊男太久沒出門、深鎖家門，因此立即告知警方，竹圍消防分隊到場後破門而入，發現莊男倒在地上、身體僵硬，經現場評估明顯死亡。 居住於大園區海口里的莊姓男子，獨自居住在透天住宅，警方29日下午1時接獲鄰居報案，消防及救護車趕到現場時立即破門而入，莊男身體僵硬倒臥客廳，警方通知家屬後，莊男的女兒立刻從南崁趕到現場，現場並無打鬥痕跡，警方初步排除他殺可能，詳細死因仍待調查。 (中時 ) #警方 #現場 #男子 #鄰居 #身體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 死者託夢供線索 「警冥」合作逮兇手 09:002020/09/28 搜奇 台中老婦駕mini cooper疑暴衝 連撞8騎士驚嚇受輕傷 10:322020/09/29 社會 高雄「黑白喬事聖地」知名茶行被砸 恐引腥風血雨 10:032020/09/29 社會 九旬老翁插3管 家屬為一千萬 求醫生救到底 08:132020/09/29 生活 婦人遭撞送醫不治 男涉肇逃竟返家烤肉 18:452020/09/28 社會 醋夫打死妻 21天後氣喘不治 04:102020/09/29 社會新聞 路殺重機水產行遭起底！一年違規19次 5月遭拘役30天 12:382020/09/28 社會 社會10點檔》孕婦逛百貨下秒中彈成植物人 雙親顧19年淚送安養院 21:032020/09/28 社會 小貨車司機惡意逼車重機案 警方到水產行預防私刑 18:282020/09/28 社會 紅繩緊繫 澄清湖驚見男女浮屍 04:102020/09/28 社會新聞 社會熱門新聞 參選立委落敗轉當「牛郎店公關」 慘遭女客灌酒、店長逞獸慾 - 社會 落選立委當牛郎遭癡女伸狼爪 他還原現場：太瘦小、被騙進廁所 - 社會 高雄「黑白喬事聖地」知名茶行被砸 恐引腥風血雨 - 社會 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 妻滑手機睡著夫貼心充電 驚見對話「因為你變好強」崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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