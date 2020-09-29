竹圍1名80歲莊姓男子29日倒臥家中，鄰居察覺莊男太久沒出門、深鎖家門，因此立即告知警方，竹圍消防分隊到場後破門而入，發現莊男倒在地上、身體僵硬，經現場評估明顯死亡。

居住於大園區海口里的莊姓男子，獨自居住在透天住宅，警方29日下午1時接獲鄰居報案，消防及救護車趕到現場時立即破門而入，莊男身體僵硬倒臥客廳，警方通知家屬後，莊男的女兒立刻從南崁趕到現場，現場並無打鬥痕跡，警方初步排除他殺可能，詳細死因仍待調查。

(中時 )