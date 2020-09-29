美國華為禁令在本月15日正式生效，往後只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務，將經過美國政府審查通過才能放行，這導致包括台積電、三星、美光、高通等大廠宣布暫停供貨，雖目前放行AMD、英特爾供貨筆電CPU，但華為行動裝置的處理器晶片來源仍無解。近期也傳出，台積電趕貨給華為的5奈米製程晶片只有880萬顆，讓外界相當意外，但從台積電的晶片良率、產能規模來看，已經是相當不錯的表現。

台積電首款5奈米製程今年由蘋果新一代的iPad Air搭載的A14仿生晶片首發，其效能表現驚艷市場，預計下個月可能發售的iPhone 12系列也會搭載A14晶片，但有消息爆料，為了配合5G晶片成本，可能會搭載一款降頻、鎖核心，且名為B14的晶片。無論如何，蘋果採用台積電5奈米製程晶片搭載在今年推出的旗艦級產品，已經是無庸置疑。

面對華為禁令，傳出台積電對這第二大客戶也是加強出貨力道，但由於時間太過緊湊，最終華為Mate40系列手機將搭載的麒麟9000晶片，華為原本下單台積電1500萬顆晶片，但在9月15日禁令生效之前，訂單無法全數趕工完成，最後只出貨給華為880萬顆。

據《電子時報》報導，供應鏈消息指出，台積電目前採用極紫外光(EUV)微影技術的光刻機台已經達35台，也就是說台積電手上的機台就占全球一半，光是南科廠就有20台，比晶圓代工競爭對手三星電子來要多，台灣南科可說是全球先進製程的生產重鎮。

也因如此，台積電以5奈米製程2吋晶圓生產下，最終能完成約一半的量交付給華為，這段時間僅僅4~5個月的時間，加上其良率非常高，明年預計就能與台積電7奈米製程相當。面對這些市場消息，台積電一向不評論。

(中時新聞網)