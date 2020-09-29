第十屆第一會期評鑑表現大表。（圖／翻攝自「公民監督國會聯盟」官方網站）

今日公民監督國會聯盟（簡稱「公督盟」）公布第10屆第1會期優秀立委評鑑結果，國民黨僅立委林奕華與立委林思銘兩位獲得此殊榮。被外界視為台北市長「必勝人選」的立委蔣萬安，縱然已連續7個會期獲得優秀立委，卻在這一期向隅，成網路熱議焦點。公督盟表示，蔣身為該委員會「第二領先群」，距離優秀立委，主要差在一次「法案／預算審查」的出席。

公督盟表示，蔣萬安雖身兼第10屆第1會期國民黨書記長，卻積極爭取列入「一般立委評鑑」，而非「正、副院長暨黨團幹部評鑑」，其無論日常出勤、特殊事蹟與陽光公議法案，以及「公民評審」評分皆有一定水準，名列立法院社會福利及衛生環境委員會的優秀立委「第二領先群」，表現可謂出色。

至於為何與優秀立委擦身而過？公督盟表示，由於立法院內「社會福利及衛生環境委員會」、「教育及文化委員會」、「內政委員會」競爭激烈，能成為該委員會優秀立委者，「基本表現指標」（含出席率、委員會質詢表現等）都必須拿到滿分；而蔣萬安因身兼國民黨書記長，公務繁重，雖個人質詢都有到場，但一次「法案／預算審查」缺席，讓他錯失獲得「基本分滿分」的機會，成拿不到優秀立委的關鍵。

公督盟補充，蔣萬安雖在「陽光公益法案」（公督盟評鑑加分標準之一，指照顧弱勢公益、強化利益迴避、促進公平正義、國家資源有效利用及環境保護有關的法案；最高加到20分）加到2分，但比起同委員會拿到優秀立委的民進黨立委劉建國的9.2分，明顯可見落差。基本分滿分的缺漏，又碰上同委員會競爭對手太強，導致蔣無緣「8連霸」公督盟優秀立委。

此外，公督盟也表示，此次「正、副院長暨黨團幹部評鑑」之所以沒有頒發任何優秀立委，因兩黨皆有縱容議事杯葛情事，例如在院會丟水球、攻佔主席台等行徑皆延宕議事進行，並非民主社會理性問政所樂見。

(中時新聞網)