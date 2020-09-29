移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲通報，指東石鄉1間水產工廠聘僱非法移工，派員多次場勘了解後，上周趁工廠中午時大門開啟突襲查察，當場查獲2名印尼籍男性非法移工，其中1名非法移工剛吃完工廠提供的海產，正意猶未盡洗著碗筷，完全沒注意到移民官進來工廠查察，現在只能配合移民署的調查及安排，等候遣返回印尼。

嘉義縣專勤隊日前獲報，東石1間水產工廠有數名非法移工，經移民官多次場勘了解工廠作息，發現該工廠大門，只有在中午貨車送貨時才會開啟，其他時間都是緊閉，直到移民官決定上周進入查緝，抓準貨車進入工廠的時機，跟著入內突襲查察。

當移民官入內包圍現場時，在場的人都愣住，未料移民官會跟著貨車進來，移民官先是在門口查獲1名印尼籍男性非法移工，接著在廠房內發現另1名來台逾期1年多的印尼籍男性非法移工「阿萬」，當下移民官立刻表明身分，他當場傻眼。

阿萬事後跟移民官說，台灣的海產真的很美味，被查獲時才剛吃完工廠提供的海產，完全沒注意移民官早已進來工廠查察。隨後，2名非法移工及雇主依違反入出國及移民法及就業服務法帶回偵辦。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，民眾千萬不要求一時方便而聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口工作，一經查獲，依就業服務法可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，若5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，呼籲國人切勿心存僥倖，否則將悔不當初。

(中時 )