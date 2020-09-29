整條70%都是油！營養師揭「中秋烤肉熱量」，網驚喊，都被騙了。（圖／營養師高敏敏提供）

中秋節許多人都會烤肉，營養師高敏敏提醒，許多常見食材的熱量驚人，而烤肉醬的鈉含量更要注意。其中白嫩的百頁豆腐超級油，剖面的許多孔洞，更讓它超會吸醬汁。貼文也引發網友熱議，真的被騙了！印出來邊買邊看。

營養師高敏敏分享「中秋烤肉熱量排行榜」表示，加工食品的熱量總是很驚人，像是百頁豆腐、豬血糕、貢丸、甜不辣、香腸和培根，其實都屬於高熱量的食材。

高敏敏指出，百頁豆腐一點都不像外表那麼清純，白白嫩嫩的外表下其實油脂滿滿，它是用「大豆蛋白、澱粉、蛋白粉、大豆油、調味料、鹽、糖」製作而成，要讓口感軟綿綿的，所以熱量偏高，光油脂就佔了整條熱量的70%。

高敏敏也說，百頁豆腐的剖面有很多小孔洞，這個特性導致它特別容易吸醬汁，而烤肉醬刷一次大約增加3至5大卡，刷一匙醬多了23大卡、鈉含量就高達391毫克。

高敏敏建議大家多吃蔬菜，整包金針菇才33大卡、一條黃瓜也不到100大卡；低脂海鮮比高脂肪的肉好，一片薄薄的沒花牛熱量，可以吃5顆大牡蠣、15顆蛤蜊，肉還是要烤、節日還是要過，但過完連假我們都不要變胖，血糖血壓血脂也都不要飆高。

貼文也引發網友討論，「這個太厲害了 收藏」、「已買了一整包百頁⋯」、「今年烤肉都烤蔬菜不然等著胖死」、「每樣都會吃到，直接爆表」、「很實用的資訊」、「天啊百頁豆腐我被你騙了」、「印出來邊買邊看」。

(中時新聞網)