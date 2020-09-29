農委會於8月28日公告開放瘦肉精美豬進口，引發重大爭議。農委會主委陳吉仲今日表示，下周將公布台灣豬標章，歡迎消費者使用國產豬。國民黨立委李德維批評，要是真的愛台灣豬，就不會開放含瘦肉精的美豬。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、劉世芳、周春米等人今日於立法院舉辦「我愛台灣豬」美食推廣記者會，現場提供滷肉飯、貢丸湯、烤香腸等3道豬肉料理供與會者品嘗，吸引多位立委及助理、立院職員到場。

陳吉仲也現身立法院參加「我愛台灣豬」活動並受訪表示，下周將公布台灣豬標章作為認證用，歡迎消費者使用國產豬。

陳吉仲說，今日活動提供的滷肉飯，都是使用國產豬製作，國產豬是百分之百沒有含萊克多巴胺(瘦肉精)，歡迎所有消費者使用國產豬，用行動支持我們的產業永續經營。

李德維表示，如果不是農委會公告開放含瘦肉精美豬進口，引發這麼多爭議，現在何必要檢驗、抽查、標示？陳吉仲說愛台灣豬，要國人支持台灣豬農產業，如果陳吉仲真的是為產業好，挺國產豬，那為什麼要開放包含內臟的瘦肉精美豬？

李德維說，民進黨擅長昨是今非、時空背景不同之術，陳吉仲更厲害，已達自欺欺人的境界，是比雙重標準還要誇張的雙重欺人。如果陳吉仲真如嘴巴所說的愛台灣豬，那要不要先說明一下，為什麼要公告開放美豬。

(中時 )