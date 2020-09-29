60歲林男原有14公分大的肝腫瘤（如左圖紅圈處），經肝動脈化療後，縮小到幾乎消失（如右圖藍圈處）。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣60歲林姓男子有喝酒習慣且患有C型肝炎，日前因右上腹疼痛到急診就醫，經電腦斷層掃描發現，肝臟右葉有約14公分的肝腫瘤，不僅侵犯右側肝門靜脈，還有輕度腫瘤破裂情形，確診為晚期肝癌。林男接受肝動脈化療，將肝腫瘤縮小到幾乎消失，且腹痛明顯改善、無副作用。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，大約有2到3成肝癌病人，一診斷就已是晚期肝癌，以往晚期肝癌診斷後存活時間可能只有數個月，但根據研究顯示，肝動脈化療有3成以上的部分及完全治療的成效，有些晚期肝癌病人接受治療後存活時間可達數年。

林姓男子經過與醫師討論後，決定接受肝動脈化療，完成2次治療，不但腹痛明顯改善且無副作用，甲型胎兒蛋白更從原本51800ng／ml下降至1400ng／ml，14公分大的肝腫瘤也縮小到幾乎消失。

大千醫院表示，肝動脈化療是從左下鎖骨動脈或是股動脈放置暫時性肝動脈導管，對肝腫瘤採用低劑量化療，肝臟傷害少且安全性高。病人每1到2個月進行1次治療，每次療程共5日，視病人狀況搭配標靶治療等，可為晚期肝癌病人獲得完善的治療成效。

林德福建議，治療方式與成效因人而異，治療前可與醫師討論與規畫。另，根據衛生福利部報告，肝癌為全國主要癌症死因的第2位，每年因肝癌的死亡人數高達8000人。

林德福提醒，B、C型肝炎或肝硬化的病人皆為肝癌的高風險族群，建議3到6個月要接受腹部超音波追蹤，一旦有肝腫瘤發生時，即可盡早確認及治療。

(中時 )