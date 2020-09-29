紅雀隊韓籍投手金廣炫今年轉戰大聯盟就經歷許多事件，首先是球季開幕時擠不進先發輪值，只好轉為「終結者」，還上場拿過救援成功。後來因新冠肺炎流行，隊友不幸染疫，他終於回到先發投手輪值，如今又以韓籍菜鳥的身分將在季後賽首戰登板，棒球人生的轉折也太大了。

紅雀排在第5種子，外卡系列賽的對手是教士隊，強打者如馬恰多、小塔提斯等都是右打，紅雀推出左投的金廣鉉豈非自找麻煩？不過從數據來看，金廣鉉對右打者的被打擊率只有1成98、對左打者是1成92，壓制力都很好，左打或右打對他影響應該不大。加上紅雀隊守備非常好，金廣鉉的平均被打擊率僅1成97，戰績3勝0敗1救援、自責分率1.62。

而且今年因賽制的緣故，教士隊沒打過金廣鉉的球，可說是完全陌生，由他打頭陣也有奇兵的效果。

金廣炫今年33歲，在韓職打了12年才轉戰大聯盟，雖是菜鳥，投球經驗卻十分豐富，也由最初的速球派投手轉型為技巧派。他的速球大都低於90哩（144公里），但混合滑球、曲球，欺敵的效果卻非常好，尤其變速球更是常讓打者揮棒落空，或眼睜睜看著球進入好球帶而被三振。

此外，教練團也宣布第2戰先發投手是39歲老將溫萊特，第3戰是年輕的弗拉赫提。不過一般比較看好教士隊晉級下一輪分區系列賽。

(中時 )