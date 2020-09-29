新竹林管處與國家通訊傳播委員會及電信業者共同於九九山莊旁會勘，尋覓適合點位。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

開放山林政策上路後，國人興起登山熱潮，位於苗栗縣泰安鄉、通往大霸尖山的中繼站「九九山莊」，今年10月起不僅開放山屋訂房系統及匯款繳費方式，目前也正在進行山區通訊品質改善工程，預計年底前完工，多數山友樂觀其成，表示收訊穩定對山域事故救援大有幫助。

九九山莊手機無法通訊，只能在步道旁視野較開闊處，勉強收到觀霧地區微波天線傳來的訊號，因應開放山林政策，登山活動盛行，良好的通訊品質可幫助山域事故救援，管轄單位新竹林管處因此於去年底配合國家通訊傳播委員會及各電信業者會勘、選址，現由中華電信代表辦理行動通信涵蓋共構工程。

育樂課長鄭雅文表示，工程將於九九山莊旁新設共構基地台及電力所需的太陽能板，中華電信預計今年底可完工，但會因工程順利與否進行調整。山友得知九九山莊要設基地台反應兩極，有人批評政府一邊向山林致敬，卻在山林廣設基地台，也有人擔心通訊好了，以後睡山屋會被各種手機聲吵醒。

但多數山友認為手機聲響是個人素質問題，山區通訊改善對迷路的人來說，這訊號可是救命的稻草，收訊改善或許能降低山域事故的發生，基地台架設是必要之惡，能夠減少救援時間，樂觀其成。

新竹林管處指出，工程已於28日起進行物料運送作業，物料由車輛運送至馬達拉溪登山口後，再由人力搬運上山，施工人員將住宿大鹿林道東線19K避難山屋及九九山莊，物料則暫置觀霧國家森林遊樂區、大鹿林道東線19K及九九山莊施工區，並設有告示牌，施工期間可能影響登山遊憩品質，還請山友見諒。

(中時 )