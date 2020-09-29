爆料者貼出法院判決書查詢結果，前公司遭法院裁定強制執行案件多達18件。（截自PTT）

LED被稱為科技4大慘業之一，但到底有多慘？有一間LED公司遭前員工爆料，不但欠廠商錢、欠員工薪資，遭法院裁定強制執行案件多達18件，公司老闆甚至會用置物的塑膠箱，狠狠往主管臉上砸下去！這群自稱「倒楣員工」在網路發文示警，有意找相關工作的求職者，千萬要小心這間公司。

有網友在PTT代朋友PO出《LED慘業到底有多慘？》一文，該文指出，這間公司老闆傳說中身家上億，但長期壓榨已是家常便飯，近幾年生意陸續變差，開始有拖欠薪資欠廠商錢的狀況。

另有知情同事爆料，某日公司主管們開會，某一主管厭倦欠款欠薪的狀態，在老闆講話時表達不耐，慘遭老闆拿置物用的塑膠箱，狠狠砸到臉上，事後老闆表示「後悔」，應該拿菸灰缸砸才對。

文章指出，許多人紛紛離職，卻仍遭欠薪，向法院申請裁定強制執行，但公司可能早就把錢移走，讓他們扣不到錢。

有人好奇一查，發現在這間公司的同個住址，開了一家新公司，負責人正是這名老闆以前的秘書，這間公司正在開缺找人，還有許多人傻傻去應徵，因此他們跳出來爆料，提醒求職者或打算合作的供應商要多加小心。

最後這群前XX科技員工更集體發表「不自殺聲明」，奉勸被欠薪真的要快跑，家族再有錢就是要欠你。

而使用司法院裁判書查詢系統，鍵入該公司名字，可查到24筆紀錄，其中18筆為「准予強制執行」。

這篇文章在PTT引發熱議，鄉民們紛紛回應：「高調」、「幫推」、「爛公司，幫高調」、「幫高調，蔡英文下台負責，幫小藍刷個聲量」、「建議查看看這些公司是不是有領政府補助?現在執政黨很會玩一套，就是給廠商補助款，在從政治獻金合法拿回來」、「新北市勞工局員工都死光了？」。

(中時新聞網)