大陸女泳將王簡嘉禾游破亞洲紀錄，但因3000公尺跑步沒過被刷掉之後引起軒然大波。28日又出現相同案例，大陸全國擊劍冠軍賽南京站，女子擊劍好手孫一文、林聲也因體測較差止步16強，即使她們是去年世錦賽擊劍冠軍成員。

根據賽事規定，16強開始只比體能而不進行專業項目，包括坐姿體前彎、垂直起跳、30秒雙迴旋跳繩。江蘇隊教練許安琪說：「體能測試跟年輕運動員比的話，尤其是老運動員傷病比較多，肯定是不如年輕運動員的。尤其擊劍它本來就是一個功夫活，它需要時間的積累。」

針對王簡嘉禾事件，大陸泳協主席周繼紅說：「這次全國比賽中增加基礎體能測試的目的，就是為了彌補中國運動員的短板(弱點)，鼓勵運動員在基礎身體能力和專業運動表現上都能對標世界頂尖水平。」體育局對基礎體能的重視超過專業項目，就算你是飛魚或劍聖，只要跑步和彈跳力輸給年輕人，就沒資格進決賽。

大陸網友嗆說：「東京奧運中國金牌數要掛零了。」「難道電競比賽也要比體能。」「體育局創造的當代奇觀。」「直接派整團鐵人三項選手去參加奧運，抽籤決定誰負責打桌球和跳水。」

(中時新聞網)