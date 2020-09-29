台中市議會第3屆第4次定期會29日專案報告中，市議員王立任、陳清龍針對市政府「人本交通推行情形」專案報告提出建議，要求應全面科技化台中市公車的無障礙設備，提升身障者搭乘公車品質，創造友善乘車環境。

王立任表示，社會局在去年九月舉辦身障者試乘低底板公車活動時，參加活動的身障者就已建議應該全面採用電動斜坡板，果然在同年11月底就被網紅拍到無障礙斜坡卡住無法使用，導致最後得由民眾協助搬運身障者下車。這支影片後來在網路上串燒，至今已有至少45萬人次看到台中市公車無障礙設備的離譜品質，讓台中市臉上無光。

王立任指出，從專案報告內得知，截至今年9月台中市有1202輛低地板公車，經查證，其中竟然有高達1089輛還是手動斜坡板，占全數的九成，自動斜坡板則只有113輛，僅占一成。但在英國、新加坡、美國等許多國家的公車無障礙設備都早已自動科技化，反觀台中市大多公車的無障礙設備還需要手動，身為全台人口第二大城，這明顯是落後國際標準。

王立任認為，一台電動斜坡板的設置需5萬2000元，在全球科技化的時代，台中市應協助補助業者汰除手動無障礙斜坡板，並全面升級為電動斜坡板。除可以減少身障者上下車時間、提升身障者行動自主性、同時也破除司機和民眾對身障者的刻板印象。這樣才能真正的創造友善乘車環境，減少社會對立，並且讓身障者安心的走出來。

(中時 )