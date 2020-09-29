後天起就是中秋連假，國人烤肉頻率將達到年度高峰，國健署提醒民眾，我國大腸癌發生人數已連續12年高居10大癌症之首，去年就有6426人死於大腸癌，中秋佳節雖然烤肉活動難以避免，但仍可透過增加蔬果攝取、降低加工肉、紅肉比例來防範大腸癌發生。

國健署指出，我國每天約有18人因大腸癌離世，是癌症死因第3名，不過近年來國人飲食西化，愛吃燒烤與紅肉，加上缺乏運動導致肥胖問題，容易增添致癌風險，中秋節應遵守健康燒烤333原則。

國健署說，健康燒烤333原則，包含3多、3少、3去，其中3多分別是多蔬果、多喝水、多運動，3少則是少油鹽、少紅肉、少醬料，3去包含去肉皮、去奶油、去焦黑。

國健署表示，蔬果方面可選擇促進腸胃蠕動的產品，如青椒、紅羅蔔、杏鮑菇、芭樂、奇異果、番茄等，醬料上可自製低鹽烤肉醬，或將市售烤肉醬稀釋使用，避免攝取過多的鈉。

國健署提醒，每天攝取超過50克的加工肉或100克的紅肉，會增加17～18％罹患大腸癌的風險，而在高溫表面上燒烤的肉片或肉汁，滴到高溫表面或掉到火裡會形成致癌物質－多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs)，建議燒烤時將食物離炭火遠一些、縮短烤肉時間。

(中時 )