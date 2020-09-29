台南市政府警察局啟動「交通暢快」計畫三步驟，即時監控、橫向聯繫、立即處置，為中秋連假預先規畫交通疏導措施。（台南市政府警察局提供／周書聖台南傳真）

台南市中秋國慶連假各大飯店住房率達九成，屆時將湧入大量遊客，為避免交通大打結，台南市政府警察局交通警察大隊特別針對幾條易壅塞路段，預先規畫替代道路，避免交通要道形成大型停車場，另外，還增設152處交通崗，指揮疏導車流。

各交流道連假期間每日12時至20時為尖峰時段，台南交流道平面道路壅塞時，北上駕駛可改上大灣交流道，南下駕駛可改由走86線；大灣、永康交流道平面道路壅塞時，北上駕駛人可改由國道8號上新市交流道，南下駕駛可改上台南交流道，關廟交流道壅塞時，可由台86線歸仁交流道下匝道。

台南市各大景點周圍道路，連假期間12時至20時車流量較多，包含安平老街、赤崁文化園區、國華海安商圈、奇美博物館等，提醒用路人可提前改道。

南市警啟動「交通暢快」計畫三步驟，即時監控、橫向聯繫、立即處置。並透過電視、廣播電台，即時播送交通路況，駕駛人上路前可事先透過傳播媒體，接收最新交通資訊。另外還可撥打專線電話0966660522，將有專人接聽受理，儘速排除交通狀況。

台南市政府觀光局表示，10月訂房率達九成，中秋、國慶連假訂房也早已客滿，國慶連假預估將湧入30萬遊客。

台南市區路幅狹小，瞬間湧入車流較易塞車，中秋連假的交通疏導將成為國慶連假的前哨戰，呼籲用路人配合警方疏導措施，確保交通順暢與行車安全。

(中時 )