近期國內腹瀉疫情上升，中秋節連續假期即將到來，疾病管制署指出，近四周共接獲58起群聚通報，24起檢出陽性，遠高於近2年來同期，疾管署特別提醒，民眾與親友烤肉、聚餐，注意飲食安全，避免生食生飲，應將生熟食分開處理，澈底烤熟或煮熟後再食用，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

疾管署副主任郭宏偉提醒，每年中秋節腹瀉疫情都會上升，本周就是中秋連假，提醒民眾連假期間要和家人聚餐烤肉，要特別注意食材的衛生安全，熟食生食要分開處理，肉也要徹底烤熟。

依據疾管署監測資料顯示，國內上周(9月20日至9月26日)門急診腹瀉就診累計113361人次，近幾週呈上升趨勢；往年中秋節當週及後一週出現腹瀉就診人次上升。

全國近四週(第36至39週)共接獲58起腹瀉群聚通報，高於2018至2019年同期，其中24起檢出陽性，以餐飲旅宿業(10起)及校園群聚(8起)為多，檢出病原以諾羅病毒為主(19起)。

疾管署表示，每年國人多以烤肉的方式與親朋好友共度中秋佳節，若食材不新鮮、長時間未以低溫保存，或未澈底煮熟至中心溫度超過70℃再食用，容易引發腹瀉等腸道傳染病。食用未充分加熱的蛋類，可能會有沙門氏菌感染的風險；另由於貝類具有濃縮水中病原物質的特性，若生食受污染水域生產的貝類，容易感染到多種致病原，如：諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等而造成腹瀉，其中諾羅病毒具有高傳播力，人口密集處易引起大規模感染。

疾管署指出，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

防疫醫師林詠青表示，腸胃炎傳染最主要的傳播途徑，是受到病原體與水，或是接觸到病人的嘔吐物、或是曾接觸的物體，諾羅病毒，若吸入飛沫或是口沫也會造成諾羅病毒感染。病毒性腸胃炎和細菌行腸胃炎不容易分辨，腹瀉、腹痛、嘔吐、發燒頭痛等，諾羅會比較像類流感，全身痠痛症狀，細菌性腸胃炎則是會有血便情形，也與免疫力有關。

諾羅病毒感染後兩三天會自己痊癒，細菌性則會一週到十天之久。因此呼籲，若上述症狀持續兩到三天都沒善就應該儘速就醫。

預防有五大方法，勤洗手、確保使用食材新鮮，生熟食分開，徹底加熱，食材保存避免在室溫下放太久，蛋類放太久可能會有感染，海鮮貝類，過去曾發生諾羅病毒，弧菌等感染。

(中時 )