南韓周三將開始一年中三大重要節慶秋收節(Chuseok)，或稱為韓國的感恩節。南韓央行周二指出，由於新冠疫情大爆發，今年注入市場的紙幣較去年減少，有5.02兆韓元(約43億美元)，在假期前10天提供給金融機構，較去年減少0.5%。

央行指出，今年假期由對新冠傳染的擔憂，民眾將避免拜訪家鄉，降地了對現金的需求。在傳統秋收節民宿慣例，民眾會到家鄉進行祭祀活動和家族團聚，有些家庭會進行掃墓，並到各地拜訪家族成員和親戚。

南韓衛生單位周二呼籲民眾儘量減少回鄉拜訪，避免新冠肺炎傳播危機，在數百萬民眾旅行前夕要求保持社交距離，戴上口罩。南韓周一和周二每日新增確診數皆低於50例，然疾病管制中心仍呼籲民眾儘量居家以及避免聚會。

南韓稍早解除首都地區的嚴格社交管制，但在周二再度施行特別社交管制，包括在高速公路休息區禁止用餐、所有車站實施體溫檢查。政府當局警告將對政治集會祭出嚴厲懲罰，當局表示已禁止137項遊行集會。

調查顯示，78%民眾表示將在假期期間留在家中。然而航空機關表示，假期期間民眾使用國內航空的人數，僅較去年同期減少25%。

(時報資訊)