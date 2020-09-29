雲端運算基礎架構解決方案廠商緯穎(6669)，領先製造業導入SAP on Azure，在微軟和SAP協助下，將ERP系統放置於Azure雲端平台上運行，全面整合企業資源、暢通跨部門協作流程，以更智慧的方式掌握全球供應鏈進度，因此在疫情期間的動盪時局中，仍可靈活調整營運腳步、維持產能。

緯穎科技資訊長溫宗正表示，「光是升級乘載大量數據的企業核心系統即非易事，更別說要將系統升級與上雲一次到位。為使業務不致中斷，技術團隊必須在周末48小時內完成停機轉換，整個規畫與部署過程中並沒有太多的容錯空間。Embrace計畫提供完整的顧問與技術支援，有效降低SAP on Azure導入時間、成本及風險，而Azure上的SAP Cloud Platform也使得開發及部署新應用更加便利與彈性。」

溫宗正進一步說明，緯穎導入SAP on Azure在全球營運布局上將取得三大優勢：

1.節省管理成本、提升營運效益：使用雲端解決方案將大幅降低緯穎的開發和測試工作負載等基礎結構成本，相較於地端部署節省約40% 的五年總體持有成本（TCO）。此外，透過Azure內建服務進行備份及災害復原，亦簡化管理、提升營運效益。

2.系統部署更敏捷、擴充更彈性：相較過去在組織內部建置SAP系統環境約需耗時兩周，經由Azure實現上雲僅需兩小時，且若有需要，不需等待硬體備妥，即可在極短時間內升級隨選虛擬機器的效能。

3.以雲端為企業資料中心，加速應用創新：緯穎將持續完成人資、產品生命週期等管理系統的雲端化，加速企業資源整合。透過SAP Cloud Platform的多項加值服務，並藉由Azure智慧型分析處理跨域與跨部門資料，掌握全球供應鏈進度，推動生產及客戶服務智慧化。

(時報資訊)