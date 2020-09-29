美股周一持續大漲，激勵台股周二早盤開高走高，盤中一度大漲逾百點，最高指數觸及12571點，逼近季線關卡，但中場之後受制極短線帽客獲利回吐賣壓打擊，使盤勢又自高檔一路向下修正，最低點來到12429點，在5日線之前即止跌反彈，顯示短多未看淡後市，仍企圖蓄積能量，為秋節長假後行情暖身。

今日觀盤的重點指標，係內、外資法人悄悄在低檔布局權王台積電，使該股終場得力守430元前波短底支撐區。目前台積月線在435元附近，5日線在429.7元，季線位處416元，周二最高點一度來到435元月線關卡，雖未站穩，但企圖心未減。

除台積電逢低已見法人酌量回補外，聯發科、台達電、國泰金、富邦金、中信金、台化、南亞、台泥與中鋼等，也見大股東、法人等市場大戶回補身影，顯示大盤後市並未過分看淡，該等重量級集團股力挺多方，成功化解日月光投控、股王大立光、兆豐金、台塑、遠東新與統一等權值股表現弱勢壓力。

集中交易市場加權股價指數終場力守榮面，報漲4.97點，為12467.73點，漲幅0.04%，成交1535.85億元。

櫃買市場方面，受制生技、電子雙主流表現不振，且紡纖、化學兩類股也演出不佳，使電機、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群力挺多方無功而返，盤勢開高殺低，終場指數報跌0.19%，為160.52點，成交326.4億元。

業內人士指出，官股券商在台股周一大漲時，伺機調節，使短多吃了一驚，怎操作如此短暫？但官股不酌予調節，盤勢若拉回又怎有銀彈護盤？只是官股操作標的多是盤面上的績優股，怎也落得跟散戶一樣，需短進短出，令人費解。

所幸市場資金仍相當充沛，短線只是卡在美國總統大選變數風險，與中美關係是否持續惡化仍待進一步觀察，使場外資金暫處觀望狀態，係近兩個交易日成交量大幅萎縮遠因。

目前看起來，新冠疫苗在年底前出爐愈趨相對樂觀，使服務業對第4季展望還優於第3季，加上國發會預期Q4的GDP成長將挑戰3%，使盤勢中期回歸基本面行情不必過分看淡，短期具高成長之高股息殖利率概念、蘋果新機供應鏈概念、電動車供應鏈概念，及5G、AI等相關概念股，逢低值追蹤波段買點契機。

(工商 )