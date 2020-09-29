曾是台大五姬之一的資工彌（余函彌），身材高挑、外型清秀亮眼，曾在演藝圈闖蕩過，2013年因不習慣被關注，改行當運動服飾品牌老闆娘，穿衣風格越來越性感，近日穿著一件透膚拼貼牛仔的服飾，直接將水滴胸型秀出來。

資工彌28日在社群平台PO文：「你是早起人還是夜行動物？」照片中，她戴上黑色毛帽，臉上化著橘色系彩妝，身穿黑色透膚長袖上衣，上面有藍色牛仔布拼貼，恰好遮住胸前神祕點點，胸下再接一片倒三角形的牛仔布，展現ㄦ字腰曲線。

當鏡頭由下往上拍時，邪惡角度正好看到兩塊牛仔布中間的縫隙，豐腴的UU胸完全一覽無遺，讓網友看得血脈賁張，直呼：「這件很壞欸」、「你前面那兩坨是什麼」、「這衣服也只能妳這種身材能駕馭」、「好性感」、「忍不住會想放大」，連好友王思佳都大讚：「哇哇哇這什麼」並附上一個眼冒愛心的表情圖案。

事實上，資工彌跨領域到服飾業，爭議不斷頻傳，她曾遭到網友揪出有六款涉嫌抄襲華裔設計師王大仁（AlexanderWang）的作品，也被踢爆賣的是淘寶貨，臉蛋變化更是常被指整形，但她被問到質疑照片不像本人的問題時，非但沒有否認，還直接回應「整容了」，瀟灑地說：「有娛樂大家效果就好，歡迎大家看我今天臉和昨天有什麼不一樣！」

(中時新聞網)