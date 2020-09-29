口袋國會今天公布第10屆第1會期優良立委名單，在全院表現優異的有藍委謝衣鳳、洪孟楷、綠委賴惠員；委員會表現優異的則有藍委張育美、謝衣鳳、洪孟楷、綠委莊競程，其中謝衣鳳在全院和委員會都拿到4顆星的評價，獲頒「第10屆最佳新人獎」。台大政治系教授王業立說，民進黨在法律提案不如在野黨，呼籲綠委勿淪行政機關投票部隊。

根據口袋國會公布的優良立委名單，國民黨立委楊瓊瓔、林奕華、曾銘宗、謝衣鳳、洪孟楷、鄭天財，以及民進黨立委劉建國、賴惠員、賴瑞隆、鍾佳濱、陳亭妃、蘇巧慧等12位委員入列。

若以各委員會的個別表現來看，選出內政：鄭天財（國）；司法：周春米（民）、李貴敏（國）、鍾佳濱（民）；外交：趙天麟（民）；交通：林俊憲（民）、洪孟楷（國）、劉櫂豪（民）；衛環：劉建國（民）、徐志榮（國）、張玉美（國）、蘇巧慧（民）、莊競程（民）；財政：曾銘宗（國）；教育：黃國書（民）、張廖萬堅（民）；經濟：陳亭妃（民）、蘇治芬（民）、賴瑞隆（民）、謝衣鳳（國）、楊瓊瓔（國）。

口袋國會指導委員會召集人、台大政治系教授王業立說，在全院的表現，雖然民進黨在國會多數過半，但國民黨立委在全院評比中表現搶眼，傳統兩大黨的人數相當；至於委員會表現，獲口袋國會推薦的委員，民進黨獲選優良以上評價立委的人數和比例都勝過其他政黨。

王業立表示，本次首次加入「黨團提案」的指標，統計顯示，時代力量在平均總提案量、平均全文提案量、平均部分條文提案量，都大幅領先其他黨團，民眾黨與國民黨的表現則比較接近。

王業立指出，反而是民進黨在法律提案的表現，不如其他三黨，退居末位，期待民進黨勿淪為行政機關的投票部隊，能繼續為全民提出優質法案。

文大公行系教授蘇子喬認為，新科立委在獲得推薦的人數和比例上仍偏低，可見立委問政需要專業與經驗，國會應朝資深制發展。

今年口袋國會已受邀成為立法院「開放國會委員會」的民間團體委員之一，未來口袋國會將繼續協助，推動立法院釋出開放資料，促進國會透明與公證客觀的國會評鑑工作。

(中時 )