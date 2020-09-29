「台灣精品」魔術趴神魔降臨！桃猿隊與大「魔」王陳日昇將在10月9日至11日於桃園棒球場大辦魔術趴，3天連假中要一連面對三大神魔挑戰，10月10日場賽後將由陳日昇對決來自神秘領域的超強特技團隊，其中之一就是「扯鈴奇蹟世代」張駿煌。

張駿煌從小接觸扯鈴至今已有十多年的時間，14歲那年與幾位年紀相仿的同好，被圈內前輩評價為「奇蹟世代」，意指在小小年紀就踏上當時扯鈴圈技術的巔峰。成為國內賽事的常勝軍之後，開始將視野看往國際上的賽事，14歲首次參加日本國際扯鈴大賽，抱回兩個項目的金牌。

16歲參加廣洲少兒頻道節目錄製，與來自中國各地身懷絕技的同年齡選手同台較勁，一路晉級決賽並獲得該季節目的冠軍。18歲參加第6季中國達人秀，是本季年齡最小的選手。從預賽開始就用創新的編排與高超的扯 鈴技巧成功的吸引觀眾的眼球，準決賽及決賽這兩場演出，更是深獲觀眾及評審喜愛的節目。

張駿煌目前已經確定受邀參加幾場國外大型藝術節活動，正在積極備戰中，10月10日賽後將為大家上演「扯到爆」的扯鈴特技，期許自己能在全猿主場表演舞台上有更棒的突破，迎戰陳日昇。

魔術趴一連3天，雙十國慶就由魔術與特技佔滿全猿主場，球迷朋友將抱回滿滿的驚喜感，期待更多的魔術趴「視覺的衝擊」。

(中時 )