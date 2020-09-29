39歲的美國好萊塢男星喬瑟夫高登李維(Joseph Leonard Gordon-Levitt)，日前在他自己創立的平台「hitRECord」上開啟了「想到台灣就想到___」活動，並公開2分鐘的短片分享台灣各地美食及文化吸引上萬名網友觀看，今日(29號)他再度曬出「台北橋機車瀑布」照，同樣引起大批網友曬照轉發。

由童星出身的喬瑟夫，出道以來便憑著帥氣的外表與精湛又自然的演技，陸續演出《神祕肌膚》、《追兇》、《戀夏500日》等片而受到業界及影迷們讚賞，人氣也逐漸攀升，接著再演出《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《神鬼駭客：史諾登》後，更讓他奠定了男神的地位。

2004年喬瑟夫與家人一同創立創作藝術平台「hitRECord」後，曾多次在平台上為各方藝術家創作短片及動畫等多樣性的內容，讓更多人看見他們的努力。而不久前發起「When I think of Taiwan, I think of ________.」活動的他，才在11號公開介紹台灣美景、美食、傳統民俗活動等2分鐘短片，讓台灣粉絲相當感動。

29日下午他再度附上經典的「台北橋機車瀑布照」並PO文公開「Faces of Taiwan」的新活動，將募集台灣美照並附上解說，就有機會被選中公開在網頁中讓台灣再度躍升國際版面，吸引上萬名粉絲留言，就連藝人黃豪平及吳鳳等人都報名分享台灣之美。

(中時新聞網)