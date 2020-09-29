台中市議會今天進行「工業區開發基金預算109年超支併決算」專案報告，國民黨市議員楊正中疑竇重重，從前市長林佳龍任內申報開工，接著不斷追加經費，廠房總共花了13億3947萬興建，但目前只售出1個單元，楊正中質疑是不是有「內神通外鬼」？經發局強調，還有30多個單元正在招租中。

楊正中指出，台中市精密機械園區標準廠房在2017年2月16日申報開工，2018年3月20日第一次變更契約為10億9321萬，2018年8月21日第二次契約變更，增加了605萬，不到2個月後又做了後續擴充契約變更，經費再增加1億8030萬，到了2019年9月25日標準廠房完工。

楊正中表示，2019年9月26日又進行契約變更，增加了700萬，到了2020年5月15日驗收完成後，經費又增加4518萬；其中包括工程經費增列、申請綠建築規費、消防檢查改善，頂樓欄杆工程費等。

楊正中詢問經發局長張峯源，整個精密機械園區標準廠房總共花了13億3947萬興建，目前市府的租售狀況如何？

張峯源指出，目前只售出1個單元，另外30多個單元正在招租中。楊正中質疑，這顯示多數的標準廠房都還在養蚊子，過去市府也曾祭出優惠措施標租，但還是標不出去。

(中時 )