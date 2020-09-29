全臺最大、最多視障跑者參與、最具指標性的「2021渣打臺北公益馬拉松」即將於2021年1月24日開跑，同時宣布將於9月29日下午4點起開放一般報名，邀請近三萬名跑者參戰2021年全台首場國際級馬拉松賽事，並號召大眾藉由參與賽事，將跑步的熱忱延續成公益動能，一起為愛而跑。主辦單位更透露，第一波早鳥報名12,000個名額在開放報名後4天內即已全數額滿。

「渣打臺北公益馬拉松」於2019年至2021年連續三年向跑者傳奇人物致敬，與施華洛世奇合作的三年一套系列獎牌，即將邁入最終章。2021年度以「Never Give Up勇不放棄」為主題，向日本馬拉松紀錄保持人大迫傑致敬，並以施華洛世奇水晶切割成象徵Futuremakers全球公益計畫的蝴蝶展翅，不僅展現關懷弱勢的精神，更激勵跑者只要保持堅定意志，就有希望實現夢想。

渣打銀行總經理林遠棟表示：「渣打臺北公益馬拉松已邁入第八年，歷年來透過賽事持續推廣全民體育風氣與關懷弱勢的公益精神。今年全球面臨疫情衝擊，更需要集結大家的正面能量，攜手戰勝挑戰。我們期盼能將這樣『勇不放棄』的精神，透過賽事發光發熱，成為應援弱勢族群的力量。」

截至2021年賽事為止，渣打銀行透過賽事捐款將累計超過新台幣6,800萬元，幫助視障與中低收弱勢青年追尋職涯夢想。而根據統計，近三年渣打臺北公益馬拉松的女性跑者人數達近四成，視障跑者參與也是逐年增加，除了捐款以外，渣打臺北公益馬拉松也提供實踐夢想的行動平台，逐步達成性別平權與弱勢平權的願景。

(中時 )