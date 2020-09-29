時序即將入秋，7-ELEVEN全店集點與迪士尼最慵懶的經典角色小熊維尼合作，自10月7日起推出「迪士尼系列生活只有為尼集點送」，以外出、居家兩大療癒商機，推出包括不鏽鋼餐具組、陶瓷分隔盤 、絨毛手提袋等21款周邊商品。

此外，全店集點活動電子點數新功能上線，10月7日起首推雙公益數位捐點及會員轉贈點服務，會員透過OPEN POINT APP可輕鬆享受累點、兌點、愛心捐點、點數會員轉贈四大功能，也可兌換星巴克、Mister Donut、COLD STONE等品牌優惠，讓點數靈活運用更方便。

7-ELEVEN進一步說明，為了提供會員更多元便利的數位體驗，全店集點活動電子點數首推雙公益數位捐點功能，10月7日起至11月15日止，民眾可24小時透過OPEN POINT APP「捐點愛、幸福多」活動捐贈全店電子點數或OPEN POINT點數，點數將全數捐贈財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會，幫助需要照顧的長輩好好吃飯，好好生活，快跟著7-ELEVEN把愛找回來！

此外，全店集點活動電子點數還可轉贈親友（轉贈對象限OPEN POINT會員），讓累點、兌點、捐點、轉贈點通通一指搞定，再也不怕點數遺失。

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