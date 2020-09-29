許多人早餐喜歡來一份巧克力吐司、花生厚片等抹醬吐司，但白吐司是精緻澱粉，碳水化合物含量高，抹醬也是糖量爆表，吃完容易血糖飆高，對此專家建議，白吐司上可以抹「初榨橄欖油」，不只能保護血管健康，飯後血糖也不會飆高，有抑制血糖的效果。

《早安健康》報導，日本池谷醫院院長、知名醫學博士池谷敏郎表示，近年醫學研究都顯示，血糖飆升又驟降恐加速動脈硬化、提高失智、罹癌風險，而麵包就是碳水化合物高的食物，容易使血糖急升急降，要讓麵包、吐司吃完後血糖能維持穩定，池谷敏郎建議在上面加上橄欖油，有研究顯示，有抹初榨橄欖油的土司，吃完後仍可讓血糖維持穩定，保持在標準值內。比單吃白吐司血糖馬上飆高，過一陣子又急速下降的效果好。

池谷敏郎解釋，抹了初榨橄欖油的土司，能讓糖分吸收速度變慢、拉長食物從胃部排出的時間，達到血糖不飆高的效果，再加上初榨橄欖油內含有「油酸」，能降低血液中的壞膽固醇，以及富含多酚、維生素E、β胡蘿蔔素等抗氧化物質，有抗衰老的效果。

(中時新聞網)