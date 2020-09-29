疾管署防疫幫手疾管家，流感疫苗接種資料竟是2019年。（圖／翻攝自疾管家）

今年公費流感疫苗10月5日就要開打，但由衛福部疾管署開發的「疾管家」，對其輸入「流感疫苗」詢問相關問題，竟然還跳出去年11月的訊息，外界質疑，難道領防疫獎就不用顧流感了嗎？疾管署螺絲掉滿地

疾管署是本次新冠疫苗防疫最大主力與功臣，昨日團隊不僅日前從總統蔡英文手中接下防疫大獎，事蹟還被拍成紀錄片，讓國人看見防疫成績。

但每年秋冬最重要的工作，也就是公費流感疫苗的接種一向都是重中之重，手機line群組「疾管家」是疾管署開發防疫的利器，然而記者實測，輸入流感疫苗，竟然資料還停留在2019年，也就是去年首度全面開打四價疫苗，且分為2種Ａ型2種B型的資訊，不少人臉上三個問號：「疾管署是只顧著領獎嗎？」「看來流感一點都不具威脅啊？」

疾管署副署長莊人祥急回覆表示，明天早上就會更新，且原本表訂就是明天才要更新，對於10月5日施打，9月30日才更新資料，他說：也還好吧，資料本就是陸續更新中，最後一次更新就是明天。

莊人祥也表示，今年公費流感疫苗共購買603萬劑，共有賽諾飛、國光、以及東洋三家疫苗廠來分別提供雞蛋疫苗與細胞疫苗，民眾不能選，但他強調，只是製程不同，效果都是一樣的。

對於今年流感的威脅為何？莊人祥表示，從今年南半球來看，可說是完全沒有疫情，沒有超過流行閥值，主要原因還是跟民眾勤洗手、戴口罩有關。

(中時 )