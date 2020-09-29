瑞興銀行近年來積極推動老屋重建金融整合服務方案，協助民眾自力重建老宅，並於今日宣布正式與安信建經公司合作，由瑞興銀行總經理陳建豪與安信建經總經理為張峰榮雙方代表簽署合作備忘錄（MOU），象徵成為共同促進危老重建推動的重要夥伴，期望透過雙方資源的整合，提供民眾於房屋重建過程中所需之營建規劃、資金籌措與風險管理解決方案，協助大台北地區居民提升居住生活品質。

近期房市交投熱絡，台北房價高，但住宅老化程度卻居六都之冠。據內政部不動產資訊平台資料顯示，截至今（2020）年第二季，台北市30年以上的老宅占整體稅籍住宅比率超過7成，超過50年的高齡屋更達近9.3萬棟，其中又以大同區高齡屋佔比最高超過兩成，中正和萬華區則次之，佔比超過18％。瑞興銀行總經理陳建豪表示，早期老舊社區欠缺周延縝密的都市規劃，歷經歲月的洗禮，不僅造成市容殘舊，更有公共環境與自家居住安全上的隱憂。瑞興銀自去（2019）年第四季以來，每個月在重建危老的放款餘額逐步提升，顯示北市民眾對改善住家環境需求的迫切。

早期建築法令對房屋的耐震設計要求不夠完善，老舊建物恐有居住安全之虞。瑞興銀行去年與安信建經共同合作，因應地主的需求，將5棟位於大同區「延平北路案」超過50年的老舊透天厝進行改建，若加上政府重建的容積獎勵，預估重建後的增值效益將提高許多。

安信建經總經理張峰榮表示：「老屋重建過程中，易遇到產權切割、工程招標和營建管理等繁複的作業流程與整合問題，一般民眾在欠缺專業法規知識與相關實務經驗之下，自力改建老屋往往會耗費相當多的精神與時間。」該案在安信建經一條龍式的「全案管理」之下，終於順利改建，預計將打造成為地上12層、地下2層，共計40戶的住宅大樓。

陳建豪補充說明：「老屋重建門檻高，地主最關心的通常是資金籌措的問題。除了房屋本身的重建經費、設計費及各項諮詢費用外，重建期間住戶的租屋費用也是一筆龐大開銷。」瑞興銀行擁有豐富完整的不動產開發與土地建築融資經驗，不僅能協助客戶精準評估危老重建所需的完整資金、量身訂做融資架構之外，為保障重建過程中各方所有權人之權益，也提供客戶在重建資金、土地及預售屋價金的資產信託服務，透過完善的風險管理與續建機制，讓地主們能安心等待入住重建後的新屋。

陳建豪表示，此次瑞興銀與安信建經正式簽訂合作備忘錄，不僅能提供客戶危老重建所需資金與風險管理完整無虞之外，透過安信建經多年來在不動產業界之資源與專業，能提供客戶加倍完整的重建流程說明、輔導與執行，協助客戶順利翻新老宅。此外，除了危老重建專案外，瑞興銀亦提供一般建商合建之融資與信託專案。

(中時 )