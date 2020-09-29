據戴德梁行統計，第三季土地市場交易量為新台幣638億元，雖中斷了連五單季破新台幣800億元紀錄，但2020年累計前三季交易量仍輕易越過新台幣2,000億元大關，來到新台幣2,279億元。戴德梁行表示，第四季目前尚無指標性土地標案之跡象，2019年創新台幣3,140億元的空前紀錄，今年恐難再突破，但儘管如此，2020年度之土地交易量仍篤定登上史上第二高。

第三季的土地主戰場轉移至台中，交易量達新台幣170億元，已佔本季全台總交易量三成，地價則持續創新高。興富發建設繼今年二月以單價新台幣323萬元/坪，標得達新工業位於台中七期之新四土地後，本季又以新台幣350萬元/坪之單價，購入毗鄰前述土地之角地，再度刷新台中七期之土地交易單價紀錄。總太建設則以新台幣235萬元/坪之單價，購得水湳經貿園區容積率500%之文商區土地，同樣創下水湳經貿園區之地價新高。戴德梁行分析表示，對照中悅建設在本季以新台幣255萬元/坪之單價，購得市政北七路聯聚中庸對側容積率480％之新七土地，可以看出總太建設在水湳經貿園區推案目標擬直追台中新市鎮中心房價之旺盛企圖心。

戴德梁行進一步分析，台北市政府於1994年搬遷至信義計劃區，成為帶動區內政經、商業、住宅發展之超級引擎，20年間造就了現今之蓬勃樣貌。台中市政府則於2010年搬遷至台中七期，借鏡信義計劃區的發展模式，台中七期的確具有未來黃金十年的契機。

(時報資訊)