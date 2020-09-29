全台B型肝炎帶原者約170萬人，主要的傳染途徑為母嬰垂直傳染，是台灣B型肝炎盛行的主因，目前每年新增850名至2000名兒童慢性B肝帶原者。（周麗蘭攝）

健保署自2018年2月起凡血清B型肝炎病毒量高的孕婦懷孕滿27周，健保給付服用B型肝炎口服抗病毒藥物。臺大雲林分院收治4例，其中一例已追蹤1年，小嬰兒的表面抗原陰性，顯示成功杜絕B肝感染。

台大雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸指出，全台B型肝炎帶原者約170萬人，主要的傳染途徑為母嬰垂直傳染，是台灣B型肝炎盛行的主因，目前每年新增850名至2000名兒童慢性B肝帶原者。

徐明洸指出，國內新生兒全面接種B型肝炎疫苗，但高傳染性B肝帶原（e抗原陽性）的孕婦在懷孕及生產的過程中，仍有很高的機率會垂直傳染給寶寶。

台大雲林分院副院長、肝病專家陳健弘表示，母親的病毒量越高，小孩B肝感染機率越高，孕婦從第28周（第三孕期）使用B肝抗病毒藥物，能使生產時，孕婦血中的B肝病毒量明顯降低，有效降低傳直感染機率七成。

健保署自2018年2月1日起新增給付血清B型肝炎病毒量高的孕婦使用B型肝炎口服抗病毒藥物治療，持續至產後4週，對孕婦、胎兒影響小，約2萬元的藥價完全免費。

徐明洸表示，目前懷孕12周至14周的產檢都會抽血檢驗B型肝炎的表面抗原及e抗原，若是兩者皆陽性，準媽媽們要到肝膽胃腸科門診諮詢，由醫師評估及治療。

台大醫院雲林分院目前收治符合高病毒量準媽媽4例，第一例新生兒出生已滿1歲，經過追蹤，體內的表面抗原檢驗為陰性，第二例已出生還在追蹤中，另兩位尚在懷孕治療中。

(中時 )