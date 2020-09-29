一盤、一盤、再一盤！晶華呼叫大胃王，宣布9月30日起至10月11日在azie中庭餐廳推出「爐烤肋眼牛‧無限挑戰」活動，每份8盎司的牛肉加沙拉、湯與甜點的原售價是1,240元，免費加入「晶華會」會員，每人僅需980元，現省260元的同時，還可以無限量的大啖柔嫩多汁、肉香四溢的美國肋眼牛。

爐烤肋眼牛是晶華酒店最為暢銷的招牌美食之一，不僅是在酒店內的自助餐及azie餐廳推出時廣受消費者喜愛，也發展成外賣禮籃，除了在感恩節、聖誕節、過年圍爐等時間點可以買到之外，其他任何時間也都可以訂購，各式企業或是親友相聚的派對場合，都可以豪邁的享用擁有慶祝和歡聚意義的美味。

晶華酒店出品的爐烤牛，豪氣地選用美國特選級（Choice）、重約9公斤的肋眼部位，因其油花飽滿且分布均勻，整塊入箱烤後肉質不易乾柴，反而更富彈性，進爐燒烤之前，主廚僅會使用黑胡椒與海鹽進行調味，經過調料濕式熟成後的肋眼牛肉，接著將經過有如三溫暖般的特殊爐烤過程，這是師法2012年受邀前來晶華客座的米其林星級餐廳—美國亞歷山大牛排館Alexander Steak House的獨門技術。

烤箱採取分段控溫控濕，先將烤箱預熱至高溫、快速放入肋眼牛肉，高溫爐烤使其佈滿胡椒粒與粗鹽的外層融化、揮散多餘的水氣，讓外皮焦香酥脆的同時亦能鎖住內層肉質的軟嫩多汁，接下來逐步降低其溫度、調整濕度，利用肉身表層所附著的高度餘溫，使熱氣平均地流動於內層，肉質亦可均衡的舒展、吸收由上而下緩慢滲透的調味菁華，造就出外層酥焦淺脆，內層肉色紅潤、口感柔嫩的甘甜牛肉。

負責此次活動主要烹調過程的晶華酒店大廚房主廚陳向華表示：「初出烤爐的牛肉最好先放置約15分鐘之後再切片，這樣可以讓鮮甜的肉汁封存於肉裡，客人點餐後、我們會將爐烤牛肉放置於專用的保溫餐車中，推至客人桌邊、分切出滿足客人需求的直送美味。」

(中時 )