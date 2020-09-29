縣府12年前以公共造產辦理油羅溪疏濬工程，砂石車進出管制站都要刷卡。（羅浚濱攝）

縣府12年前以公共造產辦理油羅溪疏濬工程，以「砂石車運輸監控系統」，讓疏濬作業全程公開透明。（羅浚濱攝）

縣府12年前以公共造產辦理油羅溪疏濬工程，砂石車進出影像「全都錄」，立即回傳公共造產基金的監控中心。（羅浚濱攝）

新竹縣頭前溪上游的尖石鄉油羅溪，淤積嚴重，縣府12年前以公共造產辦理疏濬，規畫全國唯一的「砂石車運輸監控系統」，曾是全國河川疏濬典範，目前河道又堆滿土石，縣長楊文科指示明年5月汛期前完成疏濬，工務處長林鶴斯不諱言，要如期完成是很大挑戰。

尖石鄉尖石大橋到嘉新大橋長約2公里的油羅溪河道，從2004年艾利等颱風後，淤積土石幾與道路等高，嚴重危及堤防、道路、橋梁及居民生命財產安全，地方要求疏濬，2008年由前農業處長范國銓成立公共造產基金，辦理油羅溪疏濬工程。

當時各縣市河川疏濬，不時發生黑道介入及人謀不臧等問題，新竹縣為免除人為弊端，規畫全國唯一的「砂石車運輸監控系統」，每部核准載料的砂石車都裝GPS，進出各管制站都必須刷卡，讓疏濬作業全程公開透明。

同時，規畫溪流水質、堤防及橋梁等環境監測工程，並在油羅溪河床開便道讓砂石車出入，避免影響縣道交通，每天上百輛砂石車排隊進出工地，場面相當壯觀。

該工程依據水利署「採售分離」、「即採即售」原則，公平分配9家砂石場採購，用最實際的重量法計價，監控砂石車進出的影像「全都錄」，立即回傳公共造產基金的監控中心。

該段油羅溪2公里河道，60萬立方公尺的土石，約用1年半時間完成疏濬，未見任何弊端，水利署當時贊許這套系統，並拍宣導片給其他辦理疏濬工程的縣市參考。

這10年來，縣府未持續辦理河川疏濬工程，公共造產基金的權責單位從農業處，轉成民政處到目前工務處，但當初辦理疏濬人員已全部離職。

工務處長林鶴斯說，楊縣長指示該段油羅溪在明年5月完成疏濬，將會向二河局提出疏濬計畫，申請河公地許可等前置作業，因該處沒有人辦過疏濬，只能勇往直前，把相關工程發包委外，如期完工是很大挑戰。

(中時 )