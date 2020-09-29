歡慶中秋佳節，遊戲新幹線旗下人氣線上遊戲《古劍奇譚網路版》、《三國群英傳Online》、《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》、《信長之野望 Online》《創世戰車Online》以及HTML 5跨平台遊戲《Eternal Scarlet流火之詩》紛紛在連假期間推出一系列節慶活動，讓玩家在遊戲中也能賞月吟詩、享用月餅，與線上好友們開心感受滿滿的過節氣氛，領取豐富的虛寶獎勵！活動詳情請參考各遊戲官網。

《古劍奇譚網路版》百萬豪禮慶典大放送 歡喜熱鬧迎中秋

《古劍奇譚網路版》即日起開放中秋專屬活動，收集節日代幣就能兌換豐厚獎勵，還有火熱進行中的百萬豪禮慶典，完成指定任務週週抽「MSI GeForce RTX 2080顯示卡」、「POWZAN CR-GC603電競椅」以及多項古劍奇譚實體週邊等大獎，十月更可免費領取「聞人羽」、「夏夷則」、「沈曦」時裝，多重好康千萬別錯過！

《三國群英傳Online》鬼斧神工名匠現身 鍛造稀有寶器！

《三國群英傳Online》在中秋雙十連假期間開啟角色經驗、武防加持雙重加倍及「天地罡氣煉寶器」特別活動，鬼斧神工匠的兩大弟子帶著全新鍛造技術來到九州大陸，玩家們可將塵封已久的稀有物品藉由鬼斧神工之術鍛造成新品，並趁此機會重新加持與強化稀有物品。此外，官方還將祭出限時兩週的商城超值回饋活動，可獲得稀有武器、座騎等好禮。

《三國群英傳Online》鬼斧神工名匠現身 鍛造稀有寶器！（圖／遊戲新幹線提供）

《完美世界2 Online》秋暮夕月！花香好禮傾心相隨！

《完美世界2 Online》推出「味BACK．秋暮夕月」中秋活動，10月2日前至祖龍城參與活動，找到賞月的NPC與他們對詩句，成功通過比試除可領取10個月滿乾坤、1個戰靈百寶箱（C～S階），還能隨機獲得家園通用圖「千里共嬋娟」、「中秋團圓」及煙花「味BACK．中秋快樂」等獎勵。還有奇樂冒險王國限時登場，玩家可在活動期間內體驗各項遊樂設施、冒險活動及奇遇任務等有趣內容！

此外，即日起至10月28日特別祭出「月光下的浪漫共舞」商城回饋活動，儲值乾坤幣150點以上就能參與抽獎，有機會帶回格鬥場17品披風材料、符紋包（7級）、寂照犀變等好禮，每次抽獎將額外獲得【花語】，成功收集全部花語即可兌換「傾心相隨」精美時裝。

《完美世界2 Online》花香好禮「傾心相隨」時裝。（圖／遊戲新幹線提供）

《新天龍八部Online》左手舉杯邀明月 右手滑鼠遊天龍

中秋佳節慶團圓，《新天龍八部Online》推出「詩情畫秋月」活動，邀請玩家與好友們一起賞月吟詩、互道祝福，領取「玉兔靈魄」及各式玉兔鈴鐺等獎勵，還有「大家一起做月餅」活動，每日可前往烹飪大師智化處製作月餅，食用月餅有機會獲得大量珍貴道具，今年中秋讓玩家有吃又有玩！

《新天龍八部Online》花前月下影成雙 中秋團圓心相連。（圖／遊戲新幹線提供）

《信長之野望 Online》中西大合戰開打 中秋連假免費登入

《信長之野望Online》明（30）日起將舉辦一年一次的東西大合戰，並開放攜帶英傑與家臣共同參與，多達16個合戰場，還可隨時變換東西軍與戰場。慶祝中秋連假開跑，官方也首次帶來一連四天的免費登入活動，邀請復歸新參玩家攜手同樂！

《信長之野望Online》中西大合戰開打 中秋連假免費登入。（圖／遊戲新幹線提供）

《創世戰車Online》中秋團圓日 限定商品祭優惠

《創世戰車Online》近期已加入可製作的神話品質及史詩品質武器，未來在個人車庫除了天氣選擇之外，還會開放自行設定裝飾區的全新功能，讓玩家自由創造的個人戰車更具特色。慶祝中秋佳節到來，官方也於線上商城推出多項限定商品折扣優惠，打造最強戰車就趁現在！

《創世戰車Online》史詩品質武器「ZS-52長毛象」。（圖／遊戲新幹線提供）

H5《Eternal Scarlet流火之詩》秋季限定「十五夜前季」開跑

HTML 5跨平台遊戲《Eternal Scarlet流火之詩》今日推出秋季限定「十五夜前祭」活動，登入遊戲簽到即可獲得活動道具「新月碎片」，使用道具進行月下祈願，還有機會獲得活動專屬角色「琉莉蒂斯」。而在活動期間內擊敗BOSS，有機率掉落活動限定兌換道具，玩家可藉由收集兌換道具獲得大量遊戲虛寶！

《Eternal Scarlet流火之詩》秋季限定「十五夜前祭」活動開跑。（圖／遊戲新幹線提供）

(科技)