1名22歲女大生伊莉莎白(Elisabeth)，某天晚上行走在法國史特拉斯堡(Strasbourg)的街頭上，忽然跑出3名男子，對她大聲叫囂還辱罵伊莉莎白是名賤貨，伊莉莎白下秒只感受到自己被壓倒在地，還遭到其中1名男子給自己1拳，導致伊莉莎白的右眼徹底變成黑輪。經由警方告知後，伊莉莎白才驚覺自己所遭遇的隨機暴力，竟只因當時她穿著1件裙子。

案發當時，伊莉莎白身穿裙子行走在街上，正準備返家時，伊莉莎白聽到一旁的男生說著，看啊！那女的穿著1條裙子，伊莉莎白為了不讓事情惡化，她立即道歉想趕緊離開現場，殊不知從巷弄裡衝出2名大漢，立刻將伊莉莎白烙倒壓制在地，隨後出現第3名男子，嘴裡怒罵著「閉嘴，賤貨」，下秒往伊莉莎白的右眼狠狠揍去，伊莉莎白當場慘叫痛苦，襲擊的3名男子也瞬間消失逃逸。

在遭受街頭隨機暴力後，伊莉莎白仍是勇氣十足，她現在也堅持穿著裙子出門逛街，伊莉莎白表示：「我不會被這種隨機暴力打敗，因此而不敢出門，也會持續挑選裙子來穿搭」。伊莉莎白的事件曝光後，立即引起眾多網友的熱討論，大多數的人無法相信，伊莉莎白遭到攻擊，竟單純只是因為穿了裙子。政府發言人加百列（Gabriel Attal）表示，「在法國還會發生這樣事情，令人完全無法接受。伊莉莎白只是穿著自己喜歡的衣服，卻慘遭毆打」。

據警方指出，襲擊伊莉莎白的3名大漢皆為厭女人士，也是極度具有性別歧視的分子，由於這些人本身具有嚴重性的自卑感，無法接受女人的能力，因此街上看到就立即給予女性進行暴力對待。

(中時新聞網)