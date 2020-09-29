台灣夜市美食享譽國際，各式各樣的平民美食，不但國人喜愛，也深受觀光客青睞，其中CP值最高的水煎包，許多人從小吃到大，不過近日有網友透露，有一次他喊說想吃水煎包，竟被老闆嫌「窮人才會吃的食物」，讓他聽了非常難過，感覺好像被看不起。

網友喊想吃水煎包，竟遭老闆譏「窮人的食物」。(圖／截自臉書爆廢公社)

這名網友在臉書《爆廢公社》發文表示，先前老闆詢問中午要吃什麼時，他直接說「想吃水煎包」，不料老闆不但不搭理，事後還譏笑那是「窮人才會吃的食物」，讓原PO聽了相當難過，沒吃到還感覺好像被看不起，不禁發文詢問：「請問水煎包是規定給窮人吃的嗎？這是什麼道理？」。

貼文曝光後引起網友公憤，不少饕客為水煎包打抱不平，紛紛回應「水煎包超好吃好不好」、「懂吃的人才會吃」、「關窮富什麼關係」、「只吃法國大餐的人，不知道怎麼點庶民食物」。

還有網友回嗆「那有錢人吃什麼呢？」、「回你老闆，那個賣水煎包的比他還有錢好嗎」、「你跟老闆說，我吃什麼在於你給的薪水」、「你老闆怎麼窮到連窮人的食物也買不起？」、「你老闆其實挺可憐的，沒吃過好吃的水煎包」。

(中時新聞網)