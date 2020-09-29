高雄漢神巨蛋百貨年營收超過140億元，這個百貨引擎同步驅動商圈集客能量，今年前三名的店面租金，都落在此一區域，包括6月份以每坪租金約2531元、月租總額約37萬元，進駐博愛路的3C通路業者等，另有2家業者分別以每坪月租2966元、以及2059元，承租2間店面和辦公室，包辦了今年高雄的店面租金王前三名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐29日表示，高租金總價的大店面，過去多半仰賴大型餐飲、連鎖品牌等業種支撐，而今年受疫情影響，許多商圈都受到衝擊，出租率下降，整體租金讓利明顯，許多知名品牌的拓展腳步也放緩。

不過，近年因為國民運動風行，讓連鎖健身品牌也不斷擴大展店，她說，另外就是高單價的3C電子產品，對於產品需要高度解說和試用的產業，仍有實體店需求，因此，燦坤今年也在高雄河堤社區大舉展店，也為店面租賃市場帶來一點曙光。

張旭嵐指出，根據台灣房屋趨勢中心觀察實價資料，最近2年高雄店面租金排行前三名，2020年最高租金紀錄，左營區的漢神巨蛋商圈囊括前三名總額排行榜，第一名是位於博愛路巨蛋商圈的146坪店面，以月租總額37萬元拿下、每坪月租金約2531元，第二名為忠言路三角窗店面，月租28.4萬元、每坪2059萬元，第三名是位於裕誠路上的67坪店面（改辦公使用），每月租金20萬元，並以單坪2966元，名列今年高雄目前單坪租金最高的店面。

她說，2019年的前三名排行榜，冠軍是由連鎖健身房業者以每月76萬，租下位於鳳山文衡路771坪店面，創下最高租金紀錄，經營33年的和春戲院於2019年4月熄燈，同年8月由錢櫃接手承租，每月租金44萬元排名第二，第三名為位於新崛江商圈的193坪連鎖服飾店面，每月租金35萬元。

台灣房屋高雄文化加盟店長陳旭昇指出，巨蛋商圈博愛路臨路段單價則至少都要2000元到2500元起跳，隨著高雄生活發展重心北移，總體來說北高雄店面出租率表現較優於南高雄，像新崛江待租待售的店面，都比以往增加。

(工商 )