台灣港務公司基隆港務分公司指出，隸屬於雲頂集團之星夢郵輪「探索夢號」，繼7月26日的跳島行程之後，10月將再推出「環島郵輪」，哥斯達郵輪與公主郵輪則計畫2020年年底與2021年3月底復航基隆，讓旅客暢行藍色公路或展開跳島行程，再掀類出國風潮與享受海灣風情。

在臺灣郵輪復航後，「探索夢號」已經完成了23個航次，約5萬多名旅客參與。新推出的郵輪環島航程，將於2020年10月22日啟航，預計停靠基隆港、台南安平港、澎湖港、高雄港及花蓮港，與五縣市結合城市行銷，共同規畫郵輪旅客專屬之活動，讓旅客透過海洋看見臺灣之美，創造新旅遊體驗，以帶動郵輪產業鏈。

基隆港務公司新任總經理高傳凱指出，疫情期間郵輪業者申請營運要先經航港局與疫情指揮中心同意。航港局副局長劉志鴻則說明，外籍郵輪經營國內線要經特許，另需清倉消毒、人員檢測等防疫計畫，經疫情指揮中心審核通過。

基隆港務分公司指出，由於郵輪船隻都太大，無法直接彎靠外島港口，冬季風大無法以接駁船接送旅客，因此這次麗星郵輪冬季改採環島行程。

公主郵輪台灣行銷總監陳欣德表示，公司是有規劃明年復航基隆，將以可載客約3千人的「藍寶石公主號」航行，實際內容要等完成申請後才會公布。航港局承辦官員則指出，哥斯達郵輪與公主郵輪都有在做口頭接洽，但還未正式提出申請。

臺灣傑出的防疫表現獲得國際讚譽，基隆港務分公司亦將持續進行港口防疫把關，不僅旅客候船空間與動線重新規劃，更將旅客中心朝向智慧化發展。透過雙向自動外幣兌幣機、郵輪自助報到機及移民署自動通關櫃檯之引進，以提升通關效率，更有效減少疫情間人與人間之直接接觸，共同於防疫期間推動「安心旅遊」，讓每位旅客都能放鬆心情來體驗郵輪之旅！

(工商 )