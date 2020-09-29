馬姓貨車駕駛，去年11月自新台五路路邊停車場駛出，左轉進入對向車道，卻因出入口有一輛轎車併排停車，害他轉彎半徑不夠，必須2度倒車、前進才能順利轉彎，江姓騎士此時直接撞上貨車後方鐵板，經送醫仍宣告不治，檢察官認為，貨車司機路中倒車是肇事主因，而併排停車則是肇事次因，依過失致死起訴馬男以及併排停車的謝姓男子。

65歲馬男，去年11月23日下午5點50分，駕駛後方有平板的大貨車離開停車場，馬因車身過長，必須在路中多次倒車，才能左轉進入對向車道，駕駛在路中迴車倒車。

20歲的江姓騎士，行經新台五路往基隆方向，當時天色昏暗，貨車後斗的側面又沒有亮光，黑色的鐵板橫在路中，江沒有煞車的情況，直接撞上鐵板，導致胸部重度鈍創損傷，經送醫仍宣告不治。

起訴指出，馬迴車、倒車時沒有注意車道來車，又沒有顯示倒車燈光或手勢，是肇事的主因，而謝姓男子將車停在出口處，導致貨車迴轉半徑不足，如果直接轉向，恐怕側邊會碰撞併排轎車，駕駛不得已必須迴車、倒車，是肇事的次因，檢察官依過失致死罪起訴馬、謝2人。

(中時 )