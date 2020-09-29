台灣社會4天內兩起重大車禍，北、中各一起，共釀1死12傷，肇事駕駛均年逾7旬，也讓高齡者該不該開車，再度掀起網友討論。

一名李姓婦人（72歲），今天上午開車行經台中市民權路與自由路口，疑似反應不及，突然衝撞對向車道，「像打保齡球」橫掃行進中的8輛機車，再擦撞一輛汽車，造成8人輕傷。

李婦稱她被機車逼車，才會失控撞車。但根據現場民眾提供的行車紀錄器影片，當時後方並無車輛，警方初步研判李婦因年紀較大，加上該路段正值上班時間車流較多，一時反應差所致。

4天前（26日），一名王姓男子（83歲）開車走新北市新店區北新路三段，車輛突然往前衝撞一輛計程車及3輛機車，造成1名機車乘客當場失去生命跡象，送醫不治；另有4人受傷。

駕照已遭註銷的王男相當緊張，向警方表示，開車的時候「感覺有什麼在他車後面往前推」，闖下大禍。

交通部2017年7月開始推動「高齡駕駛人駕照管理制度」，針對75歲以上駕駛，規定必須回監理單位換照（3年內有效），除了體檢，還要通過認知功能測驗。

網友質疑，肇事的兩位阿公阿嬤，都宣稱「有東西推或逼他們」，但事發原因很可能是一時緊張或疏忽，導致誤踩油門，「看到白髮長者開車，真的要閃遠一點，你不知道他們隨時會發生什麼事」。

(中時新聞網)