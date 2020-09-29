比莉甜喊寇世勳「腦公」。（草舍文化提供）

由賈靜雯擔任製作人並與比莉及寇世勳、柯佳嬿、吳慷仁、林柏宏與曾莞婷主演的影集《媽，別鬧了！》，29日宣佈戲劇大腕寇世勳殺青，劇中他飾演比莉的老公，是貫穿全劇重要的靈魂人物，他對自己是主演群中率先殺青者感到失落，認為演得還不過癮，希望導演下次找他拍《媽，別鬧了！》前傳《爸，別鬧了！》。導演陳慧翎則特地與比莉送上「最佳男演員」錦旗，感謝他給劇組帶來不可取代的演出。

寇世勳劇中飾演比莉老公，他透露，第一次跟比莉合作拍戲，但兩人挺有默契，私下很愛逗比莉，兩人一搭一唱相當歡樂。比莉則用「腦公」二字形容寇世勳，直喊：「好久沒有那麼MAN的男人出現在我身邊！」誇他是冷面笑匠、相當幽默，但一山還有一山高，認為自己比他還好笑，比莉語畢恍然大悟驚呼：「難怪腦公每次看到我都笑嘻嘻。」她透露每次與寇世勳對戲兩人像是高手過招、棋逢敵手，「他再也找不到比我更好的搭檔！」

談到印象深刻的戲，寇世勳透露因戲裡大多是喜劇呈現，一場他巡視家中的戲，堪稱是全劇唯一一段安靜鏡頭，竟然逼哭了現場工作人員的眼淚，導演陳慧翎也是淚崩的一員，她坦言，能邀請到寇哥出演父親這重要角色，對她來説簡直是「美夢成真」，她透露自己的父親在她20歲時就過世了，從來無法想像父親活到六十歲是什麼樣子，這場寇世勳巡視家中的模樣，感受到他有一股愛的暖流，在守護這個家庭。

而這股守護的暖流，正是讓陳慧翎不禁淚流的關鍵原因，她觸景傷情：「如果爸爸還在，就算我已經四十歲了，他還是會為我擔心，怕我餓到，不論在外頭受了什麼傷也會告訴我回家就好！」劇中寇世勳的角色正是如此，每當飾演他女兒的賈靜雯、柯佳嬿受到任何挫折與傷害，他都會對女兒說：「回家就好，有爸爸在。」是他們一家四口最大的避風港。影集《媽，別鬧了！》預計2021年第三季開播。

(中時 )