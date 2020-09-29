台南一名身材迷人的護理師小安（化名），去年在醫院專注為病患量血壓時，突遭一名陪病的林姓男子，伸出鹹豬手摸臀，嚇得她趕緊跑去向護理長求助，報警後，林男被移送法辦，法官最後依違反性騷擾防治法，將他判刑2月，得易科罰金6萬元。

事發在2019年10月17日成大醫院，林男當時見身材曼妙的小安在替病患量血壓時，竟起色念，趁她專注工作無法抗拒之際，迅速伸出右手摸一下右邊翹臀，小安當場嚇得花容失色，大聲制止，隨即跑去告知護理長，醫院駐警及警方到場後，將林男移送法辦。

林男在檢方調查時坦承犯行，但拒絕向小安道歉。台南地院認為，林男為逞一己私慾，竟趁被害人工作毫無防備時伸狼爪，毫無尊重他人觀念，已危害善良風俗，且至仍未獲得原諒，審結後依違反性騷擾防治法中的「意圖性騷擾」，判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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(中時新聞網)